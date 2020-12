C’era una volta l’Arsenal: se perde con il Chelsea è in zona retrocessione. Panchina traballa e due italiani… (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'Arsenal domani deve battere il Chelsea per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. I Gunners infatti sono 15esimi a +4 dal Fulham terzultimo in classifica. Per l'Arsenal sarà un derby di Londra con tanta paura di retrocedere. Per il momento bocciato il progetto tecnico partito un anno fa con l’arrivo in Panchina di Mikel Arteta, che ha iniziato bene con due coppe nazionali (FA Cup e Community Shield) e sembrava bene avviato sulla strada della ricostruzione dopo gli ultimi deludenti anni della gestione Wenger e l’esperienza successiva in chiaroscuro di Unai Emery. Cos'è l'Arsenal adesso? Dov'è il suo battito di un tempo? La squadra delusione che viene accusata di essere troppo straniera.caption id="attachment 1069091" align="alignnone" width="4619" Arteta, getty images/captionInvece in questo autunno l’Arsenal non si è fatto ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'Arsenal domani deve battere ilper allontanarsi dai bassi fondi della classifica. I Gunners infatti sono 15esimi a +4 dal Fulham terzultimo in classifica. Per l'Arsenal sarà un derby di Londra con tanta paura di retrocedere. Per il momento bocciato il progetto tecnico partito un anno fa con l’arrivo indi Mikel Arteta, che ha iniziato bene con due coppe nazionali (FA Cup e Community Shield) e sembrava bene avviato sulla strada della ricostruzione dopo gli ultimi deludenti anni della gestione Wenger e l’esperienza successiva in chiaroscuro di Unai Emery. Cos'è l'Arsenal adesso? Dov'è il suo battito di un tempo? La squadra delusione che viene accusata di essere troppo straniera.caption id="attachment 1069091" align="alignnone" width="4619" Arteta, getty images/captionInvece in questo autunnonon si è fatto ...

1clr6 : @benvcoeur nella scatolina dell’anello di fidanzamento c’era una boccetta con del profumo ed un elastico.. poi un b… - e_lll_ee : @nicolmah Il regalo che gli è arrivato da parte di Natalia è una boccetta con un profumo (non di Natalia) ed un ela… - rosariavenerus1 : @Manzo_xy @Zakk701 @Ire_Lica @noordungp @SAM_VXXVI @llilita1402 @tufotufino @terzodeboccio @BiasiMonica… - lolitaaround : @avreibisognodi Nella scatola c’era una boccetta di profumo da donna, un codino per i capelli e la scatola vuota de… - SimoAmbrosetti : @udogumpel Appunto c'era una guerra, adesso no, solo la scelta politica di restrizioni con effetti nella migliore d… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una L’arcivescovo Delpini: «Milano cantiere di speranza, ma c’è il rischio che prevalga la rinuncia» Corriere della Sera