Cassani orgoglioso per il 2020 del ciclismo | “L’Italia ha vinto tanto”

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il commissario tecnico della Nazionale ha sottolineato i trionfi di Nizzolo agli Europei e di Ganna nel Mondiale a cronometro. E in vista del 2021fa capire che non tutto è stato deciso: “Alcune corse potrebbero saltare, devo visionare ancora alcuni percorsi”. Davideprova, così come fa ogni allenatore alla fine di ogni L'articoloper ildelha” proviene da www.meteoweek.com.