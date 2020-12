Caso Trippier, Atletico Madrid verso il ricorso al Tas di Losanna (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dieci settimane di squalifica per aver utilizzato informazioni riservate sul suo trasferimento. Kieran Trippier dovrà stare lontano dai campi, anche quelli di allenamento, dopo il duro provvedimento che ha punito il tentativo di eludere il meccanismo delle scommesse. Una punizione fin troppo severa secondo l’Atletico Madrid che, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘As’, sarebbe pronto a fare ricorso al Tas di Losanna. Nelle dieci settimane di squalifica Trippier potrebbe perdere dalle 13 alle 16 partite. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dieci settimane di squalifica per aver utilizzato informazioni riservate sul suo trasferimento. Kierandovrà stare lontano dai campi, anche quelli di allenamento, dopo il duro provvedimento che ha punito il tentativo di eludere il meccanismo delle scommesse. Una punizione fin troppo severa secondo l’che, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘As’, sarebbe pronto a fareal Tas di. Nelle dieci settimane di squalificapotrebbe perdere dalle 13 alle 16 partite. SportFace.

