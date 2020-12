Campania | apertura scuole | dal 7 al 15 gennaio “Ipotesi valutata dall’Unità di Crisi”

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Slitta l’dellein. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini un’intervista rilascaita a “Il Golfo”. Nella confusione generata dall’emergenza covid, per ora l’unica certezza è che il governatore Vincenzo De Luca non ha alcuna intenzione di riportare gli studenti in classe il giorno dopo l’Epifania., slitta l’delle: spunta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infocampania : REGIONE - M5S, MANZO: SUL CASO MERIDBULLONI DI CASTELLAMMARE, RICHIESTA AL MISE L'APERTURA DI UN TAVOLO DI LAVORO D… - ViViCentro : INNOVAZIONE E APERTURA ALLE ESIGENZE DEGLI ALUNNI E FAMIGLIE I PUNTI CHIAVE SUI QUALI FA LEVA LA BONITO – COSENZA P… - Yogaolic : @TgLa7 Proteste fuori luogo vista l’apertura x soli tre giorni assolutamente nn risolutivi x una stagione persa e l… - cilentano_it : Si infoltisce il fronte dei ristoratori scesi in piazza contro la decisione del governatore De Luca di mantenere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania apertura

CasertaNews

StampaEra nell’aria, ora possiamo dire che è ufficiale: il 7 gennaio non si tornerà a scuola in Campania. In un’intervista a «Il Golfo» l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini ha escluso la ...Meteo. Maltempo invernale con neve anche in pianura tra il 27 e il 28 dicembre. SITUAZIONE. Dopo la sfuriata artica di Natale e Santo Stefano un flebile e temporaneo promontorio a ...