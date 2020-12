Calciomercato Parma, gli obiettivi per gennaio: primo trattenere Gervinho (Di venerdì 25 dicembre 2020) Arriva il mercato di gennaio e anche il Parma vuole essere protagonista. Gli obiettivi del club ducale Difficile avere una visione completa sul Parma. Il mercato estivo ha portato in dote tanti giovani, utilizzati quasi col contagocce da Liverani. Osorio nelle ultime gare sta trovando più spazio e sta dimostrando di essere un difensore affidabile. Il primo obiettivo in vista di gennaio sarà quello di provare a tenere Gervinho: si parla di uno scambio con Pinamonti ma se dovesse arrivare il giovane ex Genoa il Parma si ritroverebbe in rosa con 3 centravanti. Serve qualcosa a centrocampo. Forse potrebbe servire un centrocampista d’esperienza da affiancare a Hernani e a Kurtic. In avanti tutto dipende da Cornelius e Inglese, che hanno dimostrato di aver ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Arriva il mercato die anche ilvuole essere protagonista. Glidel club ducale Difficile avere una visione completa sul. Il mercato estivo ha portato in dote tanti giovani, utilizzati quasi col contagocce da Liverani. Osorio nelle ultime gare sta trovando più spazio e sta dimostrando di essere un difensore affidabile. Ilobiettivo in vista disarà quello di provare a tenere: si parla di uno scambio con Pinamonti ma se dovesse arrivare il giovane ex Genoa ilsi ritroverebbe in rosa con 3 centravanti. Serve qualcosa a centrocampo. Forse potrebbe servire un centrocampista d’esperienza da affiancare a Hernani e a Kurtic. In avanti tutto dipende da Cornelius e Inglese, che hanno dimostrato di aver ...

