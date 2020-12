Calciomercato Fiorentina | Milik è un sogno possibile?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale col sorriso per il mondo viola. Allo Stadium lasi è tolta di dosso un peso non indifferente. La vittoria è finalmente arrivata e senza dubbio è un buon auspicio per il 2021. Intanto, i viola si organizzano per un mercato di gennaio che si preannuncia interessante. L’obiettivo per l’attacco, come questa estate, rimane Arek. Il polacco avrà cambiato idea?, una vittoria che dà morale La prima vittoria del nuovo corso di Cesare Prandelli in viola non poteva che arrivare nello scenario più impronosticabile. Lo 0-3 dello Stadium è un regalo di Natale perfetto. Il più azzeccato per concludere un 2020 con ben poche soddisfazioni e tanti rimpianti. Laora è chiamata a cavalcare l’onda dell’entusiasmo una volta per tutte. L’obiettivo rimane quello di allontanarsi ...