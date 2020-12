Calciomercato-Dea: i nuovi arrivi deludono Gasperini (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Calciomercato-Dea è sempre in rinnovamento, e nemmeno i nuovi arrivi hanno fatto sorridere Gian Piero Gasperini. Il caso Gomez è ancora aperto, e al momento nulla si sa sulla sua prossima destinazione futura. Un momento incandescente che può rivelare sorprese inaspettate. L’Atalanta è un cantiere aperto dove tutto è in costruzione, anche se le basi non sono delle migliori. Calciomercato-Dea: il mercato estivo è stato un fallimento? Un mercato estivo bocciato. L’arrivo di Maehle lo testimonia. L’acquisto dell’esterno destro danese fa capire come in casa Atalanta, il tecnico Gasperini non sia certamente soddisfatto di quelli che sono stati gli innesti per far rifiatare Hateboer. Le prestazioni di Depaoli e Piccini non sono state convincenti e non è escluso che i due possano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il-Dea è sempre in rinnovamento, e nemmeno ihanno fatto sorridere Gian Piero. Il caso Gomez è ancora aperto, e al momento nulla si sa sulla sua prossima destinazione futura. Un momento incandescente che può rivelare sorprese inaspettate. L’Atalanta è un cantiere aperto dove tutto è in costruzione, anche se le basi non sono delle migliori.-Dea: il mercato estivo è stato un fallimento? Un mercato estivo bocciato. L’arrivo di Maehle lo testimonia. L’acquisto dell’esterno destro danese fa capire come in casa Atalanta, il tecniconon sia certamente soddisfatto di quelli che sono stati gli innesti per far rifiatare Hateboer. Le prestazioni di Depaoli e Piccini non sono state convincenti e non è escluso che i due possano ...

