Calcio | posticipati i Mondiali U20 e U17 nel 2023 per il Covid-19

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria continua inevitabilmente a condizionare la programmazione degli eventi sportivi. La FIFA, infatti, ha reso noto il posticipo deiUnder20 e Under17 di, previsti il prossimo anno rispettivamente in Thailandia e in Perù. Una decisione, come detto, dettata dal contesto pandemico che ha costretto l’organizzazione mondiale del “Pallone” a prendere questa decisione. La nuova data è stata fissata per il. “La pandemia dicontinua a rappresentare una sfida per l’organizzazione di eventi internazionali, con forti restrizioni per i trasferimenti internazionali. La situazione mondiale non fornisce ancora garanzie a un livello necessario a tali eventi“, il testo di quanto riferito dalla FIFA. Un contesto complicato che, giova ricordarlo, ha portato nei mesi precedenti anche ai rinvii ...