Calcio, Gabriele Gravina: "Momenti difficili nel 2020, soddisfazione nel vedere l'entusiasmo per la ripresa" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lunga intervista concessa a Sky Sport da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, cha appare prossima alla rielezione nel febbraio 2021 grazie alle varie investiture ricevute da diverse componenti che voteranno il nuovo numero uno del Calcio italiano tra un paio di mesi. Il 2020 è stato complicato per l'emergenza sanitaria: "Momento difficile sì, qualche momento di sconforto, di solitudine in alcuni frangenti in cui capita di riflettere, di pensare soprattutto proiettando le conseguenze negative che sarebbero derivate dal blocco dall'annullamento del campionato, soprattutto dal campionato di Serie A". il Calcio però è stato tra i primi sport a ripartire in estate: "Beh, la massima soddisfazione io l'ho avvertita e l'ho condivisa con i miei collaboratori, i più stretti collaboratori, ...

