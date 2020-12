Calcio e Covid, la Fifa posticipa i mondiali Under 20 e 17: Thailandia e Perù li ospiteranno nel 2023 (Di venerdì 25 dicembre 2020) La Fifa ha posticipato i mondiali Under 20 e Under 17, previsti per il prossimo anno rispettivamente in Thailandia e Peru, causa pandemia. La nuova data è stata fissata per il 2023. 'La pandemia di ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lahato i20 e17, previsti per il prossimo anno rispettivamente ine Peru, causa pandemia. La nuova data è stata fissata per il. 'La pandemia di ...

