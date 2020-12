Buon Natale 2020 | le frasi celebri d’autore per fare gli auguri

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 dicembre 2020)– Vi hanno mandato un messaggio die cercate una frase ad effetto per rispondere? Questo articolo potrebbeal caso vostro. Qui di seguito trovate un elenco di) sulcon cuigliad amici e partenti: Ilnon è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e laa volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del. (Calvin Coolidge – Uomo politico) Vorrei poter mettere lo spirito delall’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – ...