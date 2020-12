Bruno Vespa sindaco di Roma, perché no? (Di venerdì 25 dicembre 2020) Qualche giorno fa l’ho buttata lì, con la noncuranza di chi sa di spararla grossa, ma sa che gli altri se la passano peggio: candidiamo Bruno Vespa a sindaco di Roma. Dico candidiamo per dire il senso di una scelta da condividere con il centrodestra, quel che ne resta, ma anche con qualcuno al di là del muro del bipolarismo. Pochi mi hanno preso sul serio, e dunque torno volentieri sul tema, viceversa assai serio, del sindaco di Roma che verrà. Roma ha già un sindaco, che non è tutto il male che se ne racconta sui social e nell’informazione di regime. La Raggi è una donna civile e gentile, di buone letture e seria formazione professionale. Non è adeguata a fare il sindaco di Roma, semplicemente. Come molti suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Qualche giorno fa l’ho buttata lì, con la noncuranza di chi sa di spararla grossa, ma sa che gli altri se la passano peggio: candidiamodi. Dico candidiamo per dire il senso di una scelta da condividere con il centrodestra, quel che ne resta, ma anche con qualcuno al di là del muro del bipolarismo. Pochi mi hanno preso sul serio, e dunque torno volentieri sul tema, viceversa assai serio, deldiche verrà.ha già un, che non è tutto il male che se ne racconta sui social e nell’informazione di regime. La Raggi è una donna civile e gentile, di buone letture e seria formazione professionale. Non è adeguata a fare ildi, semplicemente. Come molti suoi ...

mante : Il primo politico nuovo di questo Paese lo riconosceremo, quando e se arriverà, da alcuni piccoli segni. Rifiutare… - HuffPostItalia : 'I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi': 13enne corregge Bruno Vespa in diretta tv - alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - ViaEmilia771 : Bruno Vespa candidato Sindaco del Cdx a Roma? Se la giocherebbe per vincere - huge1961 : RT @ilruttosovrano: +++ Riceve come regalo di Natale il libro di Bruno Vespa e decide di querelare tutta la famiglia +++ -