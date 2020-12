BRIDGERTON, serie tv su NETFLIX. Cast, trama e anticipazioni della fiction (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un Natale tra scandali e segreti ci aspetta con BRIDGERTON, il nuovo seducente dramma d’epoca prodotto da Shonda Rhimes (la “mamma” di Grey’s Anatomy) e ispirato ai romanzi bestseller della scrittrice inglese Julia Quinn. La fiction, composta da otto episodi, debutta su NETFLIX oggi, 25 dicembre 2020. La serie è ambientata nella Londra del 1813 e segue le vicende della carismatica Daphne BRIDGERTON (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia BRIDGERTON, mentre fa il suo debutto nel competitivo mercato dei matrimoni di Regency London, davanti alla regina Charlotte. La ragazza sogna di trovare il vero amore come i suoi genitori, ma ciò non sarà affatto facile e il fratello Anthony (Jonathan Bailey), diventato ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un Natale tra scandali e segreti ci aspetta con, il nuovo seducente dramma d’epoca prodotto da Shonda Rhimes (la “mamma” di Grey’s Anatomy) e ispirato ai romanzi bestsellerscrittrice inglese Julia Quinn. La, composta da otto episodi, debutta suoggi, 25 dicembre 2020. Laè ambientata nella Londra del 1813 e segue le vicendecarismatica Daphne(Phoebe Dynevor), la figlia maggiorepotente famiglia, mentre fa il suo debutto nel competitivo mercato dei matrimoni di Regency London, davanti alla regina Charlotte. La ragazza sogna di trovare il vero amore come i suoi genitori, ma ciò non sarà affatto facile e il fratello Anthony (Jonathan Bailey), diventato ...

