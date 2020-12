Brexit, trovato l’accordo “soft” con l’UE: ecco cosa cambia (Di venerdì 25 dicembre 2020) A pochi giorni dall’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea, il tanto sospirato accordo economico riguardante vari aspetti della separazione è finalmente arrivato, a mo di “regalo di Natale”: un mancato accordo prima del termine del 2020 avrebbe portato a diversi problemi per il Regno Unito, di stampo economico e commerciale, ma che avrebbero avuto effetto anche sulla politica del paese. Niente “No Deal” Lo spettro di un uscita senza accordo con l’UE (definita “No Deal”) si era fatta sempre più concreta e reale con l’approssimarsi della fine dell’anno, sopratutto dopo che nel Regno Unito è stato riscontrato una nuova variante del Covid, che ha costretto il Premier Boris Johnson a prendere misure drastiche e isolare il paese, dopo che il resto d’Europa ha di fatto proibito ogni contatto con le isole britanniche. Particolarmente significativi gli accordi su ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 dicembre 2020) A pochi giorni dall’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea, il tanto sospirato accordo economico riguardante vari aspetti della separazione è finalmente arrivato, a mo di “regalo di Natale”: un mancato accordo prima del termine del 2020 avrebbe portato a diversi problemi per il Regno Unito, di stampo economico e commerciale, ma che avrebbero avuto effetto anche sulla politica del paese. Niente “No Deal” Lo spettro di un uscita senza accordo con(definita “No Deal”) si era fatta sempre più concreta e reale con l’approssimarsi della fine dell’anno, sopratutto dopo che nel Regno Unito è stato riscontrato una nuova variante del Covid, che ha costretto il Premier Boris Johnson a prendere misure drastiche e isolare il paese, dopo che il resto d’Europa ha di fatto proibito ogni contatto con le isole britanniche. Particolarmente significativi gli accordi su ...

