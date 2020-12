Brexit means Brexit, le prossime mosse del Regno Unito tra l’esultanza di BoJo e il progetto di un paese «globale» (Di sabato 26 dicembre 2020) «Un sollievo». Non esiste altra parola che, nel day after, possa descrivere lo stato d’animo generale dopo l’accordo raggiunto tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit. Un percorso iniziato nel giugno 2016 e che si è concluso, ai limiti quasi dell’esasperazione generale, solo nel tardo pomeriggio del 24 dicembre 2020. Oltre quattro anni di euforia mista a preoccupazione, quest’ultima aggravatasi soprattutto nelle ultime settimane con la pandemia di Coronavirus. Per alcuni una vittoria, come nel caso del primo ministro britannico Boris Johnson; per altri senso di accettazione con veli di amarezza, ma pur sempre «un sollievo». «What we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning», ribadiva in conferenza stampa, dopo il deal, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) «Un sollievo». Non esiste altra parola che, nel day after, possa descrivere lo stato d’animo generale dopo l’accordo raggiunto trae Unione Europea sulla. Un percorso iniziato nel giugno 2016 e che si è concluso, ai limiti quasi dell’esasperazione generale, solo nel tardo pomeriggio del 24 dicembre 2020. Oltre quattro anni di euforia mista a preoccupazione, quest’ultima aggravatasi soprattutto nelle ultime settimane con la pandemia di Coronavirus. Per alcuni una vittoria, come nel caso del primo ministro britannico Boris Johnson; per altri senso di accettazione con veli di amarezza, ma pur sempre «un sollievo». «What we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning», ribadiva in conferenza stampa, dopo il deal, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der ...

Bruxelles – Si dice che la speranza sia l’ultima a morire, ma in questo lunedì di negoziati tra UE e Regno Unito anche gli ultimi frammenti ...

Modello australiano? Uscita da ex galeotti quindi?

What is an Australian-style Brexit? An Australian-style Brexit means there will be no trade deal with the EU. Although the EU has some smaller agreements with Australia recognising each other’s produc ...

What is an Australian-style Brexit? An Australian-style Brexit means there will be no trade deal with the EU. Although the EU has some smaller agreements with Australia recognising each other's produc ...