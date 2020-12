Boxing Day Premier League 2020 domani in tv: programma, partite, orari e diretta su Sky Sport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il programma del Boxing Day di Premier League 2020/2021, che quest’anno sarà diviso in due giorni e non interamente il 26 dicembre. Si comincia sabato alle 13:30 con Leicester City-Manchester United. Nella giornata di domenica 27 si svolgeranno quattro incontri, ultimo dei quali sarà Wolverhampton-Tottenham alle ore 20:15. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su almeno un canale tra Sky Sport Uno e Sky Sport Football. SABATO 26 DICEMBRE Ore 13:30, Leicester-Manchester United SKY Sport UNO e SKY Sport FOOTBALL Ore 16:00, Aston Villa-Crystal Palace SKY Sport UNO Ore 16:00, Fulham-Southampton SKY Sport FOOTBALL Ore 18:30, Arsenal-Chelsea SKY Sport UNO e SKY ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) IldelDay di/2021, che quest’anno sarà diviso in due giorni e non interamente il 26 dicembre. Si comincia sabato alle 13:30 con Leicester City-Manchester United. Nella giornata di domenica 27 si svolgeranno quattro incontri, ultimo dei quali sarà Wolverhampton-Tottenham alle ore 20:15. Tutti gli incontri saranno trasmessi intv su almeno un canale tra SkyUno e SkyFootball. SABATO 26 DICEMBRE Ore 13:30, Leicester-Manchester United SKYUNO e SKYFOOTBALL Ore 16:00, Aston Villa-Crystal Palace SKYUNO Ore 16:00, Fulham-Southampton SKYFOOTBALL Ore 18:30, Arsenal-Chelsea SKYUNO e SKY ...

