Bollo auto 2020: domiciliazione bancaria Regione Campania, lo sconto (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma adesso è realtà: in Campania si avrà diritto a uno sconto sul Bollo auto se l'automobilista contribuente opterà per la domiciliazione bancaria. Si tratta di un'agevolazione fiscale importante, che segue l'esempio della Lombardia (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo). Rispetto alla Regione del nord, però, dove lo sconto è del 15%, in Campania la riduzione sarà del 10%. Uno sconto che farà comunque felici gli automobilisti tenuti a pagare una delle imposte più odiate. Bollo auto 2020: sconto in Campania, le modalità La novità è entrata in ...

