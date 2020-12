Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 25 dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ stato reso noto il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a venerdì 25 dicembre. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata, anche nel giorno di Natale. Sono 5.010 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su 13.776 tamponi con un tasso di positività al 36,37%. Si registrano inoltre 94 morti mentre calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-5, totale 346) sia ordinari (-48, totale 2.582). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ stato reso noto ildell’emergenza Coronavirus della Regione, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a25. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata, anche nel giorno di Natale. Sono 5.010 i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore su 13.776 tamponi con un tasso di positività al 36,37%. Si registrano inoltre 94mentre calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-5, totale 346) sia ordinari (-48, totale 2.582). SportFace.

sportface2016 : #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Veneto #covid19 - infoitinterno : Covid Veneto, 3.357 nuovi casi e 116 morti: il bollettino - infoitinterno : Covid oggi Veneto: bollettino 23 dicembre. Vaccino Coronavirus, ecco il piano - AskdataCovid : #Covid il bollettino di oggi 24 Dicembre 2020 per la regione Veneto: sono 112 gli attuali deceduti e i nuovi casi s… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Coronavirus in Veneto, oltre 5mila casi in 24 ore e 63 vittime: contagiati totali superano quota 232mila Il bollettino ht… -