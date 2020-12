Bollettino Coronavirus del 25 Dicembre 2020 (Di venerdì 25 dicembre 2020) In data 25 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,94% (ieri +0,95%) con 2.028.354 contagiati totali, 1.377.109 dimissioni/guarigioni (+32.324) e 71.359 deceduti (+459); 579.886 infezioni in corso (-13.746). Per un errore sul sistema della Protezione Civile è stata ricaricata la tabella nazionale con i dati di ieri, 24 Dicembre, rendendo così impossibile il calcolo di alcuni valori che aggiorneremo con il commento di domani. Elaborati 152.334 tamponi totali (ieri 193.777); 19.037 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,49% (ieri 9,30% – target 2%). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 5.010; Lombardia 2.628; Emilia Romagna 2.127; Lazio 1.691; Puglia 1.011; Campania 1.009; Piemonte 875. In Lombardia curva +0,56% (ieri +0,57%) con 27.942 tamponi totali (ieri 32.294); 2.628 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 dicembre 2020) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +0,94% (ieri +0,95%) con 2.028.354 contagiati totali, 1.377.109 dimissioni/guarigioni (+32.324) e 71.359 deceduti (+459); 579.886 infezioni in corso (-13.746). Per un errore sul sistema della Protezione Civile è stata ricaricata la tabella nazionale con i dati di ieri, 24, rendendo così impossibile il calcolo di alcuni valori che aggiorneremo con il commento di domani. Elaborati 152.334 tamponi totali (ieri 193.777); 19.037 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,49% (ieri 9,30% – target 2%). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 5.010; Lombardia 2.628; Emilia Romagna 2.127; Lazio 1.691; Puglia 1.011; Campania 1.009; Piemonte 875. In Lombardia curva +0,56% (ieri +0,57%) con 27.942 tamponi totali (ieri 32.294); 2.628 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ...

