Biathlon | l’Italia maschile si appoggia ancora a capitan Hofer ma Bionaz può già farci divertire

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono passati solamennte pochi giorni dalle due mass start di Hochfielzen (Austria) che hanno chiuso il travagliato anno solare 2020 dele spedito tutti nella pausa natalizia. La Coppa del Mondo 2020/2021 riaprirà i battenti l’8 di gennaio in Germania, dove sono in programma due tappe consecutive a Oberhof prima di trasferirsi tutti a Anterselva. In questa prima parte della stagione sono state già affrontate ben quattro settimane di gara, con i doppi appuntamenti in Finlandia e Austria che hanno permesso di trarre i primi bilanci per quanto riguarda la spedizione azzurra. Il punto fermo del team resta senza dubbio Lukas. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato è stato l’unico a presentarsi al cancelletto di partenza della prima gara già abbondantemente in condizione, in controtendenza col resto del gruppo che come è ormai noto ha dovuto ...