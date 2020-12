Bianco Natale ma di grandine: piazza Grande ricoperta, ora arriva il freddo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Bianco Natale: ma di grandine. Una grandinata robusta, dai chicchi importanti, arrivata all'ora di pranzo, in perfetta sintonia o quasi con il rientro dalle chiese e dalle Messe e poco prima del ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 dicembre 2020): ma di. Una grandinata robusta, dai chicchi importanti,ta all'ora di pranzo, in perfetta sintonia o quasi con il rientro dalle chiese e dalle Messe e poco prima del ...

cloudymandoo : non ho capito se è nevicato o grandinato ma è comunque un bianco natale :D - marco14318699 : RT @senzapensieri2: Per il 3700 superato avevamo detto bianco/nero...Buon Natale ?? ?? ?? se vi piace mandatemi un bacio. ?????? - leone52641 : RT @giuseppe_m76: E godiamo pure oggi freddo e gelo.... ?????? 'Bianco natale' si dice così, no? ???? Okay, costume, lettino, crema solare...… - AlePol65_2 : RT @melenagauss: Adesso è proprio un bianco Natale... - bertojoe88 : RT @RaffaCaterino91: #Modena ha avuto il suo bianco natale. Neve? No, grandine. Il giorno di #Natale . Va tutto benissimo. -

Arezzo, 25 dicembre 2020 - Bianco Natale: ma di grandine. Una grandinata robusta, dai chicchi importanti, arrivata all'ora di pranzo, in perfetta sintonia o quasi con il rientro dalle chiese e dalle ...

