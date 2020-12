Benedetta Rossi riappare sui social per il Natale più sereno con Marco (Foto) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Come si fa a non amare Benedetta Rossi, i suoi follower sono impazziti nel rivederla sui social per gli auguri di Natale (Foto). La famosa food blogger aveva appena annunciato un breve periodo di pausa lasciando intendere che lei e Marco avevano bisogno di staccare la spina proprio dai social, dal lavoro, di prendere una pausa e un po’di fiato, di coccolarsi. La pausa è stata interrotta nel giorno di Natale, Benedetta Rossi non ha lasciato i fan senza auguri e ha mostrato tutta la dolcezza della sua famiglia. Conferma che è sempre la stessa, che nonostante sia diventata famosa non è cambiata ma ha anche confidato che lavorando insieme lei e suo marito avevano bisogno di altro, adesso. Di semplicità e di risate, di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 dicembre 2020) Come si fa a non amare, i suoi follower sono impazziti nel rivederla suiper gli auguri di). La famosa food blogger aveva appena annunciato un breve periodo di pausa lasciando intendere che lei eavevano bisogno di staccare la spina proprio dai, dal lavoro, di prendere una pausa e un po’di fiato, di coccolarsi. La pausa è stata interrotta nel giorno dinon ha lasciato i fan senza auguri e ha mostrato tutta la dolcezza della sua famiglia. Conferma che è sempre la stessa, che nonostante sia diventata famosa non è cambiata ma ha anche confidato che lavorando insieme lei e suo marito avevano bisogno di altro, adesso. Di semplicità e di risate, di ...

