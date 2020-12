Beautiful, anticipazioni americane: ZENDE ha fatto colpo su… (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nelle puntate americane di Beautiful, gli sceneggiatori ad oggi non sono andati molti a fondo circa il passato che accomuna le sorelle Buckingham, ma una cosa la sappiamo: Zoe e Paris vanno d’amore e d’accordo. Almeno fino ad oggi, quando la modella inizierà a pensare che la sorella si sia trattenuta fin troppo a lungo a Los Angeles e che, forse, dovrebbe iniziare a salutare… Paris lavora nel sociale e ha sempre sostenuto di essere lontana anni luce dal mondo patinato della moda che tanto appassiona Zoe, anche se, fin dal suo arrivo sulla scena, ha finito per passare parecchio tempo alla Forrester Creations. Stare con la parente è solo uno dei motivi, l’altro in realtà è ZENDE Dominguez… Beautiful, anticipazioni USA: ZOE e PARIS, il rapporto peggiora a causa di ZENDE? Il rampollo di ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nelle puntatedi, gli sceneggiatori ad oggi non sono andati molti a fondo circa il passato che accomuna le sorelle Buckingham, ma una cosa la sappiamo: Zoe e Paris vanno d’amore e d’accordo. Almeno fino ad oggi, quando la modella inizierà a pensare che la sorella si sia trattenuta fin troppo a lungo a Los Angeles e che, forse, dovrebbe iniziare a salutare… Paris lavora nel sociale e ha sempre sostenuto di essere lontana anni luce dal mondo patinato della moda che tanto appassiona Zoe, anche se, fin dal suo arrivo sulla scena, ha finito per passare parecchio tempo alla Forrester Creations. Stare con la parente è solo uno dei motivi, l’altro in realtà èDominguez…USA: ZOE e PARIS, il rapporto peggiora a causa di? Il rampollo di ...

