Basket, Serie A 2020-2021: Virtus Bologna-Olimpia Milano big match della 13a giornata. Brindisi a Cremona, Sassari riceve Brescia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tredicesima giornata natalizia per l’edizione 2020-2021 della Serie A, con la Dolomiti Energia Trentino unica squadra a osservare il riposo. Dominato dal big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, il weekend ha anche altri punti di interesse nell’arco delle sue ventiquattr’ore. Andiamo a scoprirli tutti. UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ACQUA S. BERNARDO CANTU’ (Sabato 26 dicembre, ore 20:30) A livello numerico, è uno dei confronti con più storia all’interno di questo turno, stanti i 52 precedenti che si perdono finanche nel tempo di Cantine Riunite e Jollycolombani. Nella pratica, il gruppo allenato da Antimo Martino sta riuscendo a mettere in piedi una stagione importante, ancor più se si pensa ai tenti problemi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tredicesimanatalizia per l’edizioneA, con la Dolomiti Energia Trentino unica squadra a osservare il riposo. Dominato dal bigtra, il weekend ha anche altri punti di interesse nell’arco delle sue ventiquattr’ore. Andiamo a scoprirli tutti. UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ACQUA S. BERNARDO CANTU’ (Sabato 26 dicembre, ore 20:30) A livello numerico, è uno dei confronti con più storia all’interno di questo turno, stanti i 52 precedenti che si perdono finanche nel tempo di Cantine Riunite e Jollycolombani. Nella pratica, il gruppo allenato da Antimo Martino sta riuscendo a mettere in piedi una stagione importante, ancor più se si pensa ai tenti problemi di ...

