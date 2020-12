Bambina di 17 mesi ingoia una pila: la straziante agonia e la morte (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il dramma di una Bambina di 17 mesi, la piccola ingoia una pila: la straziante agonia e la morte dopo quasi un mese. Una Bambina del Texas che ha ingoiato una batteria il mese scorso è morta nelle scorse ore, ha detto la famiglia della piccola. Reese Hamsmith, che aveva 17 mesi, è morta al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il dramma di unadi 17, la piccolauna: lae ladopo quasi un mese. Unadel Texas che hato una batteria il mese scorso è morta nelle scorse ore, ha detto la famiglia della piccola. Reese Hamsmith, che aveva 17, è morta al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Bambina di 3 mesi ricoverata a Sassari: ha contratto il coronavirus al suo battesimo con 30 invitati - _ericasora_ : RT @_lasilviaaa: Nel giro di pochi mesi Max è diventato; patrigno, zio e di nuovo fratello maggiore di una bambina che è coetanea del nipot… - _kairiChan : Il che mi ricorda proprio perché smisi di fare danza classica dopo due mesi, la tipa che a una bambina di 9 anni si… - SanSeveroNews : Una bambina di soli 8 mesi DC G., risultata positiva al Covid, è stata sottoposta ad intervento chirurgico per inva… - nonfraledonne : Stamattina sono già in piedi da un po’ come una bambina perché sono MESI che babbo si vanta di avermi trovato un re… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina mesi Tragedia al "Bufalini": muore bimba di 2 mesi e mezzo Livingcesenatico L'incredibile storia di Graham Shema, che a 7 anni guida gli aerei: «Mi chiamano già capitano»

Lo chiamano già il “capitano”. Eppure ha soltanto 7 anni. Sembra un film, invece è una storia vera: un bambino ugandese, Graham Shema, soprannominato ...

Papa Francesco: un Bambino è nato per noi

“Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di Buon Natale a tutti voi, collegati da ogni parte del mondo, mediante la radio, la televisione e gli ...

Lo chiamano già il “capitano”. Eppure ha soltanto 7 anni. Sembra un film, invece è una storia vera: un bambino ugandese, Graham Shema, soprannominato ...“Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di Buon Natale a tutti voi, collegati da ogni parte del mondo, mediante la radio, la televisione e gli ...