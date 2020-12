Bake Off Italia su Real Time: Anna vince Junior Bake Off (Di venerdì 25 dicembre 2020) Bake Off Italia è il programma tv che ogni anno elegge il miglior pasticciere amatoriale Italiano. La conduttrice di Bake Off Italia è Benedetta Parodi; i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Nel 2018 è andata in onda la sesta stagione, e subito sotto trovate i vincitori di tutte le edizioni terminate ad oggi. Venerdì 30 agosto 2019 prende il via la settima stagione (concorrenti). Venerdì 4 settembre 2020 via all’ottava stagione (concorrenti). Albo d’oro Bake Off Italia 1 Madalina Pometescu 2013 2 Roberta Liso 2014 3 Gabriele De Benetti 2015 4 Mary Joyce Escano 2016 5 Carlo Beltrami 2017 6 Federico De Flaviis 2018 7 Martina Russo 2019 8 Sara Moalli 2020 Bake Off ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 dicembre 2020)Offè il programma tv che ogni anno elegge il miglior pasticciere amatorialeno. La conduttrice diOffè Benedetta Parodi; i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Nel 2018 è andata in onda la sesta stagione, e subito sotto trovate i vincitori di tutte le edizioni terminate ad oggi. Venerdì 30 agosto 2019 prende il via la settima stagione (concorrenti). Venerdì 4 settembre 2020 via all’ottava stagione (concorrenti). Albo d’oroOff1 Madalina Pometescu 2013 2 Roberta Liso 2014 3 Gabriele De Benetti 2015 4 Mary Joyce Escano 2016 5 Carlo Beltrami 2017 6 Federico De Flaviis 2018 7 Martina Russo 2019 8 Sara Moalli 2020Off ...

flaviomontrucch : RT @twelveblueroses: UN NUOVO BAKE OFF DA GUARDARE????? IO SONO FELICISSIMA @realtimetvit grazie ???? #JuniorBakeOff - yoishho : junior bake off mi ha salvato la serata anche se quando hanno inquadrato giulio che piangeva abbracciato alla mamma mi è presa un po' male - SimoLup : Samuele ringrazia tutti per i commenti e ancora tanti auguri di buon natale. Potete seguirlo su questa pagina… - Pam070Pamela : Un altro Bake off?#juniorbakeoff - NoJonas_NoLife : Ah quindi i venerdì con Bake Off non finiscono, da settimana prossima un nuovo programma ?? -