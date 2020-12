Avete mai visto i due figli di Carla Bruni? Spuntano nell’ultimo video della mamma e sono molto belli (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carla Bruni è sicuramente una personalità abbastanza nota nel mondo della moda, della musica, della politica e della cronoca rosa, è infatti la terza moglie di Nicolas Sarkozy e per questo è stata anche Première dame di Francia. Dall’amore con l’ex presidente della Repubblica francese è nata la figlia Giulia, che ha solo 9 anni e sembra già destinata a seguire le orme di sua mamma che la definisce “ma petite princesse” la sua piccola principessa. Foto: Instagram/Carla Bruni Fino ad ora la piccola è stata sempre molto protetta e tenuta lontana dai riflettori, Carla Bruni ha postato qualche tempo fa una rara foto della piccola Giulia, ... Leggi su virali.video (Di venerdì 25 dicembre 2020)è sicuramente una personalità abbastanza nota nel mondomoda,musica,politica ecronoca rosa, è infatti la terza moglie di Nicolas Sarkozy e per questo è stata anche Première dame di Francia. Dall’amore con l’ex presidenteRepubblica francese è nata laa Giulia, che ha solo 9 anni e sembra già destinata a seguire le orme di suache la definisce “ma petite princesse” la sua piccola principessa. Foto: Instagram/Fino ad ora la piccola è stata sempreprotetta e tenuta lontana dai riflettori,ha postato qualche tempo fa una rara fotopiccola Giulia, ...

