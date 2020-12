Australian Open 2021 | saranno 10 gli italiani nelle qualificazioni di Doha | con Seppi e Musetti come capofila

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Nonostante tante incognite, inizia a prendere forma il tabellone dellemaschili dell’che, giova ricordarlo, si disputerà ain Qatar e non a Melbourne dal 10 al 13 gennaio. Per quanto riguarda la pattuglia italiana vedremo 10 giocatori iscritti, tre dei quali,spiega UbiTennis.com, dovrebbero avere una testa di serie: Andreas. L’altoatesino, tra le altre cose, può ancora sperare in un ingresso diretto (dopotutto è il secondo in classifica fra gli esclusi dal tabellone principale dietro a Pedro Sousa) nel Major nel quale ha fatto sempre vedere le cose migliori della sua carriera, centrando per quattro volte gli ottavi di finale. Per le altre due teste di serie passiamo quindi a Lorenzo, campione ...