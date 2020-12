Attentato Nashville: autobomba in un centro commerciale – VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale di sangue negli Usa, Attentato a Nashville: autobomba in un centro commerciale, il VIDEO dell’esplosione, i soccorsi e i feriti. (screenshot VIDEO)I funzionari delle forze dell’ordine ritengono che un’esplosione mattutina di Natale nel centro di Nashville sia stata un atto intenzionale, secondo un portavoce della polizia di Metro Nashville. In una breve conferenza stampa venerdì mattina, il portavoce Don Aaron ha detto che l’unità dei dispositivi pericolosi del dipartimento era diretta in centro in risposta a una chiamata su un veicolo sospetto quando si è verificata un’esplosione “significativa”. Ti potrebbe interessare anche -> Sangue sulle strade italiane nella Vigilia di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale di sangue negli Usa,in un, ildell’esplosione, i soccorsi e i feriti. (screenshot)I funzionari delle forze dell’ordine ritengono che un’esplosione mattutina di Natale neldisia stata un atto intenzionale, secondo un portavoce della polizia di Metro. In una breve conferenza stampa venerdì mattina, il portavoce Don Aaron ha detto che l’unità dei dispositivi pericolosi del dipartimento era diretta inin risposta a una chiamata su un veicolo sospetto quando si è verificata un’esplosione “significativa”. Ti potrebbe interessare anche -> Sangue sulle strade italiane nella Vigilia di ...

DanieleDann1 : ?? #USA: Attentato a #Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale». Tre persone… - zazoomblog : Attentato a Nashville esplode auto in un centro commerciale: “Atto intenzionale” - #Attentato #Nashville #esplode… - Bruno_G79 : Attentato?? a #Nashville Tennesse Il giorno di Natale. È ancora 2020 - fernandasdn : RT @Corriere: Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale» - RRmpinero : Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale» -