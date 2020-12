Atalanta, il mercato estivo è bocciato e i nuovi già salutano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Calciomercato Atalanta: gli acquisti estivi hanno deluso e sono stati bocciati, da Depaoli a Mojica nessuno ha veramente impressionato L’arrivo di Maehle dal Genk ha emesso una sentenza: il mercato estivo dell’Atalanta è stato bocciato. Almeno quello relativo alle fasce. L’arrivo del calciatore danese lo testimonia. Gasperini non è certamente soddisfatto di quelli che sono stati gli innesti per far rifiatare Hateboer. Le prestazioni di Depaoli e Piccini sono state molto al di sotto delle aspettative e non è escluso che i due possano addirittura salutare a gennaio e tornare rispettivamente alla Sampdoria e al Valencia. Inoltre anche Mojica potrebbe salutare. Il colombiano non ha mai impressionato nelle volte in cui è stato chiamato in causa, tanto che Gasperini ha dato fiducia al ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Calcio: gli acquisti estivi hanno deluso e sono stati bocciati, da Depaoli a Mojica nessuno ha veramente impressionato L’arrivo di Maehle dal Genk ha emesso una sentenza: ildell’è stato. Almeno quello relativo alle fasce. L’arrivo del calciatore danese lo testimonia. Gasperini non è certamente soddisfatto di quelli che sono stati gli innesti per far rifiatare Hateboer. Le prestazioni di Depaoli e Piccini sono state molto al di sotto delle aspettative e non è escluso che i due possano addirittura salutare a gennaio e tornare rispettivamente alla Sampdoria e al Valencia. Inoltre anche Mojica potrebbe salutare. Il colombiano non ha mai impressionato nelle volte in cui è stato chiamato in causa, tanto che Gasperini ha dato fiducia al ...

