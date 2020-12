Atalanta | Gerolin | “Muriel? A Udine era già un baby fenomeno | adesso è maturo Quel paragone con Ronaldo…”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 25 dicembre 2020) E' sempre stato un campioncino, non ci sono mai stati dubbi.Così Manuel, ex direttore sportivo dell'se che - in esclusiva ai microfoni di TMW - ha parlato dell'attuale status di Luis. L'attaccante dell'fu scoperto e portato in Italia proprio da, il principale artefice dell'operazione che fece approdare il colombiano tra le file dell'se. Durante tutto il corso dell'intervista,ha voluto rendere omaggio al gran talento del giocatore sudamericano ricordandone a grandi tratti la sua cronistoria in Serie A e non solo: "Il suo primo anno - ha esordito- fu al Lecce e fu capace di fare cose eccezionali con Cuadrado. Le sue doti eranole del piccolo Ronaldo ...