Ascolti Tv 24 dicembre 2020, Una Poltrona per Due ormai è come l'albero di Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Su Tv8 4 Ristoranti 438.000 (1,9%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 334.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 la Santa Messa di Natale 4.771.000 (21,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.304.000 (16%). Su ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Su Tv8 4 Ristoranti 438.000 (1,9%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 334.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 la Santa Messa di4.771.000 (21,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.304.000 (16%). Su ...

il_Case : Ascolti TV | Giovedì 24 dicembre 2020. Vigilia equilibrata: Heidi 13.7%, Una Poltrona per Due 12.7%, il Concerto di… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di giovedì #24dicembre - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di giovedì #24dicembre - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 25/12/2020 — Ascolti italiani di giovedì 24 dicembre 2020: 3,2 milioni (13,7%) per il film Heidi;… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #24dicembre -