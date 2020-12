Arrivate in Italia le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Il bollettino di oggi conta 19mila nuovi contagi e 459 morti. Il tasso di positività risale al 12,5% (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri, quando erano stati 18.040, per un totale a 2.028.354 contagi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati sono 152.334, circa 41mila in meno rispetto a ieri con un tasso di positività che risale al 12,49%, ieri era al 9,3%. L’incremento delle vittime è, invece, di 459 (ieri 505), per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359 decessi. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746 positivi. L’incremento dei dimessi e dei guariti è di 32.324. Sono 2.584 le persone ricoverate in terapia intensiva (-5) con 165 ingressi giornalieri. I ricoverati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 icasi di Coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri, quando erano stati 18.040, per un totale a 2.028.354gi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati sono 152.334, circa 41mila in meno rispetto a ieri con undicheal 12,49%, ieri era al 9,3%. L’incremento delle vittime è, invece, di 459 (ieri 505), per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359 decessi. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746 positivi. L’incremento dei dimessi e dei guariti è di 32.324. Sono 2.584 le persone ricoverate in terapia intensiva (-5) con 165 ingressi giornalieri. I ricoverati ...

RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - rtl1025 : Una bella notizia nel giorno di #Natale ?? Arrivate le prime dosi di #vaccino in #Italia Rivedi il Top Moment di… - massimo_fares : RT @LaNotiziaTweet: Arrivate in Italia le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Il bollettino di oggi conta 19mila nuovi contagi e… - Europeo91785337 : RT @LaNotiziaTweet: Arrivate in Italia le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Il bollettino di oggi conta 19mila nuovi contagi e… -