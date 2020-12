Arriva il vaccino, ora serve ‘l’alleanza coi giovani’. Gli appelli dal mondo dello sport e della tv: “Dite sì, torneremo ad abbracciarci e viaggiare” – Video (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un “patto”, ad iniziare dai giovani. Per bloccare nel minor tempo possibile la circolazione di Sars-Cov-2. Questa volta, almeno questa, evitando “un muro contro muro tra posizioni che sono nocive alla causa”. L’alternativa, ne è convinto l’infettivologo Massimo Galli, da cui è partito l’invito alla “alleanza con i giovani” in un’intervista a Ilfattoquotidiano.it, è avere “una parte della popolazione protetta, un’altra riluttante alla vaccinazione e il virus che continua a sottoporci a costi economici e organizzativi”. Adesso che il primo vaccino è qui, in viaggio verso gli hub regionali dove il 27 dicembre inizieranno le prime, seppur simboliche, somministrazioni, si fa sul serio. Da un lato provando a tenere la curva del contagio il più bassa possibile così da non intralciare la campagna vaccinale che partirà nei primi giorni del nuovo anno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un “patto”, ad iniziare dai giovani. Per bloccare nel minor tempo possibile la circolazione di Sars-Cov-2. Questa volta, almeno questa, evitando “un muro contro muro tra posizioni che sono nocive alla causa”. L’alternativa, ne è convinto l’infettivologo Massimo Galli, da cui è partito l’invito alla “alleanza con i giovani” in un’intervista a Ilfattoquotidiano.it, è avere “una partepopolazione protetta, un’altra riluttante alla vaccinazione e il virus che continua a sottoporci a costi economici e organizzativi”. Adesso che il primoè qui, in viaggio verso gli hub regionali dove il 27 dicembre inizieranno le prime, seppur simboliche, somministrazioni, si fa sul serio. Da un lato provando a tenere la curva del contagio il più bassa possibile così da non intralciare la campagna vaccinale che partirà nei primi giorni del nuovo anno, ...

