Arriva ciclone polare | c' è già il tavolo neve Che cosa cambia adesso

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Alessandro Ferro In viola, l'accumulo complessivo delle nevicate al Nord Per alcuni giorni vivremo un'importante fase di maltempo invernale sull'Italia con nevicate in pianura al Nord e forti piogge al Centro-Sud: crollano le temperature, gelate notturne sulle regioni settentrionali Ormai ci siamo: ancora poche ore ed entreremo nel vivo di un peggioramento invernale lungo e sostanzioso come non accadeva, nel periodo di Natale, da tanto tempo. Copiose ed estese nevicate sono previste al Nord, con accumuli importanti anche nelle grandi città. Il meteo è destinato are rapidamente a causa dell'arrivo di un vortice ciclonico di origineche, da oggi e fino al 28 dicembre, darà vita ad un'intensa fase di maltempo con piogge ma soprattutto abbondanti nevicate a bassa quota e sulle pianure del Nord, temperature in picchiata e forti ...