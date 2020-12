Anziano chiama i carabinieri: "Sono solo a Natale. Venite per un brindisi?" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Un Anziano di 94 anni ha chiamato i carabinieri per un brindisi di Natale: "Sono solo, qualcuno può venire dieci minuti?" "Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Malavolti, ho 94 anni Sono solo in casa. Non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile dieci minuti a venire a trovarmi perché Sono solo...". Una di quelle telefonate che, specie durante questo Natale così singolare, sciolgono il cuore. A riceverla Sono stati i carabinieri della Stazione di Alto Reno, in provincia di Bologna, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Undi 94 anni hato iper undi: ", qualcuno può venire dieci minuti?" "Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Malavolti, ho 94 anniin casa. Non mi manca niente, mi mancauna persona fisica con cui scambiare ildi. Se ci fosse un militare disponibile dieci minuti a venire a trovarmi perché...". Una di quelle telefonate che, specie durante questocosì singolare, sciolgono il cuore. A riceverlastati idella Stazione di Alto Reno, in provincia di Bologna, ...

