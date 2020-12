Anziana muore durante una rapina nella notte di Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un uomo, con l’aiuto presumibilmente di un altro complice, si è introdotto in una villetta a Montecassiano, in provincia di Macerata, e ha derubato i suoi proprietari, una coppia di anziani. durante la rapina, però, l’Anziana donna ha perso la vita per cause ancora da accertare. La donna viveva lì con il marito, la figlia ed il nipote. L’uomo, introdottosi in casa, ha costretto l’uomo in una stanza, chiudendolo a chiave. Dopo di che ha schiaffeggiato la figlia e l’ha gettata a terra. Poi le ha legate. Dopo il furto, l’uomo è fuggito. Scattato l’alllarme, i Carabinieri si sono subito recati sul posto, dove hanno sfortunatamente constatato il decesso dell’Anziana. Ancora non chiare le dinamiche. Si dovrà accertare se la donna è morta per una caduta o semplicemente a causa di un malore. L'articolo proviene da ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un uomo, con l’aiuto presumibilmente di un altro complice, si è introdotto in una villetta a Montecassiano, in provincia di Macerata, e ha derubato i suoi proprietari, una coppia di anziani.la, però, l’donna ha perso la vita per cause ancora da accertare. La donna viveva lì con il marito, la figlia ed il nipote. L’uomo, introdottosi in casa, ha costretto l’uomo in una stanza, chiudendolo a chiave. Dopo di che ha schiaffeggiato la figlia e l’ha gettata a terra. Poi le ha legate. Dopo il furto, l’uomo è fuggito. Scattato l’alllarme, i Carabinieri si sono subito recati sul posto, dove hanno sfortunatamente constatato il decesso dell’. Ancora non chiare le dinamiche. Si dovrà accertare se la donna è morta per una caduta o semplicemente a causa di un malore. L'articolo proviene da ...

Il malvivente si è introdotto nella casa abitata da una coppia di anziani con la figlia e il nipote. Il rapinatore avrebbe chiuso il marito in una stanza, poi si sarebbe imbattuto nella figlia della ...

Macerata, dramma di Natale: muore in casa dopo essersi trovata davanti un ladro. La figlia presa a schiaffi

Dopo la fuga del malvivente l'anziana è stata trovata priva di vita. Inutili i tentativi del 118 di soccorrerla, per lei non c'era più niente da fare.

Il malvivente si è introdotto nella casa abitata da una coppia di anziani con la figlia e il nipote. Il rapinatore avrebbe chiuso il marito in una stanza, poi si sarebbe imbattuto nella figlia della ...Dopo la fuga del malvivente l'anziana è stata trovata priva di vita. Inutili i tentativi del 118 di soccorrerla, per lei non c'era più niente da fare.