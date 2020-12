Animal Crossing New Horizons | come vestirsi da Babbo Natale su Nintendo Switch

(Di venerdì 25 dicembre 2020) I numeri parlano chiaro,Newè uno dei giochi più popolari tra chi possiede uno l’edizione solo portatile della console ibrida giapponese –Lite. La simulazione di vita del colosso di Kyoto è un successo di vendite e di critica, e rientra indubbiamente tra le produzioni videoludiche più importanti di questo 2020 segnato dalla pandemia di Coronavirus. Non dovrebbe allora stupire che,accade sempre per i grandi titoli, anche inNewsi stia festeggiando ilcon un grande evento. Sull’isola del videogioco disono apparsi nuovi personaggi con missioni dedicate e ...

thinlwt : io venderei il mio cellulare per comprarmi una nintendo switch con animal crossing e mario bros - stanzasjngola : vorrei vivere nel mondo di animal crossing - polo20062 : @RinconFortnite Una micro sd para mi switch, un overol y el animal crossing uwu - mistavkes : raga ho regalato la switch lite al mio moroso con animal crossing e con i soldi rimanenti e quelli che mi ha dato m… - _elescandalo_ : Mi personaje de Animal Crossing vota a Vox. ?? -

Alberi luccicanti, camini accesi, cioccolata calda, magari neve fuori dalla finestra. In quest'atmosfera più natalizia che mai, siete pronti: pantofole ai piedi e joypad in mano. Ma a cosa giocare? No ...Scopriamo in che modo è possibile ottenere il set di abbigliamento completo di Babbo Natale in Animal Crossing.