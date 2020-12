Andrea Zelletta in crisi per il regalo di Natalia. Il web si scatena: "Ha scoperto del tradimento" - (Di venerdì 25 dicembre 2020) Novella Toloni Il Natale nella casa del Grande Fratello Vip ha riservato qualche sorpresa. Il più deluso Andrea che ha ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata e sul web si sono moltiplicate le teorie Un campioncino di profumo, un elastico per capelli e un enigmatico messaggio. Natale amaro per Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata Natalia Paragoni e da ore nella Casa si è scatenato il panico. Tutti a cercare di decifrare il dono inviato dalla ragazza e che ha gettato nello sconforto l'inquilino. nodo 1911873 Nella giornata di Natale il Grande Fratello ha voluto sorprendere i concorrenti in gara facendo recapitare i regali e i messaggi dei loro familiari. Bigliettini di auguri, frasi di sostegno ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Novella Toloni Il Natale nella casa del Grande Fratello Vip ha riservato qualche sorpresa. Il più delusoche ha ricevuto uno stranodalla fidanzata e sul web si sono moltiplicate le teorie Un campioncino di profumo, un elastico per capelli e un enigmatico messaggio. Natale amaro per. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto uno stranodalla fidanzataParagoni e da ore nella Casa si èto il panico. Tutti a cercare di decifrare il dono inviato dalla ragazza e che ha gettato nello sconforto l'inquilino. nodo 1911873 Nella giornata di Natale il Grande Fratello ha voluto sorprendere i concorrenti in gara facendo recapitare i regali e i messaggi dei loro familiari. Bigliettini di auguri, frasi di sostegno ...

