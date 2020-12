Andrea Damante e Giulia De Lellis: il loro amore passerà il Natale con lui (Di venerdì 25 dicembre 2020) Andrea Damante e Giulia De Lellis, stanno facendo ancora sperare i fan? Ecco cosa hanno notato gli occhi più maliziosi. Ci sta lo zampino di Tommy? Andrea Damante (Instagram)Andrea Damante è un affermato Dj, diventato famoso grazie alla partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne e per la love story avuta con l’influencer Giulia De Lellis. L’ex coppia amatissima dal pubblico giovane, ha fatto molto parlare di sè ultimamente per un presunto ritorno di fiamma, smentito da entrambi. Nella casa del Grande Fratello, Tommaso Zorzi stava per accendere una miccia spenta da tempo. Durante la vigilia di Natale il concorrente stava per parlare di un vecchissimo gossip che in passato ... Leggi su kronic (Di venerdì 25 dicembre 2020)De, stanno facendo ancora sperare i fan? Ecco cosa hanno notato gli occhi più maliziosi. Ci sta lo zampino di Tommy?(Instagram)è un affermato Dj, diventato famoso grazie alla partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne e per la love story avuta con l’influencerDe. L’ex coppia amatissima dal pubblico giovane, ha fatto molto parlare di sè ultimamente per un presunto ritorno di fiamma, smentito da entrambi. Nella casa del Grande Fratello, Tommaso Zorzi stava per accendere una miccia spenta da tempo. Durante la vigilia diil concorrente stava per parlare di un vecchissimo gossip che in passato ...

rainofsweets17 : RT @Elena92488468: Già mi immagino in puntata, quando si parlerà di andrea e Natalia, Alfonso li chiamerà Giulia de lellils e Andrea Damant… - Elena92488468 : Già mi immagino in puntata, quando si parlerà di andrea e Natalia, Alfonso li chiamerà Giulia de lellils e Andrea D… - _fentybeesly : Ma seriamente la ragazza di Andrea Zelletta Damante ha regalato al fidanzato un profumo di donna con cui l'avrebbe… - Beautif77413855 : Tutto questo mi ricorda quando Andrea damante mando a Giulia l’aereo con scritto : “sai quanto solletico ti aspetta? “ #GFVIP - solouncirco : RT @viperaevipera: Caro Andrea Damante, come stai? Sono già due puntate che Alfonso mi scambia per te io un po’ mi offendo e vorrei buttare… -