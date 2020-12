Andrea Bocelli su Canale 5 con il concerto di Natale dalle grotte di Frasassi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Non c’è Natale senza concerto. Quello che Canale 5 propone in seconda serata è però davvero speciale. Si tratta di Silent Night: A Christmas Prayer di Andrea Bocelli, un’esibizione unica e carica di suggestioni in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: le grotte di Frasassi. Andrea Bocelli: la vita, la musica e i social guarda le foto L’esibizione del tenore è la riproposizione dello speciale set acustico natalizio avvenuto in ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020) Non c’èsenza. Quello che5 propone in seconda serata è però davvero speciale. Si tratta di Silent Night: A Christmas Prayer di, un’esibizione unica e carica di suggestioni in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: ledi: la vita, la musica e i social guarda le foto L’esibizione del tenore è la riproposizione dello speciale set acustico natalizio avvenuto in ...

