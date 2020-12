Altra provocazione firmata Ibrahimovic: l'attaccante augura così un buon Natale, la foto anticonformista | Guarda (Di venerdì 25 dicembre 2020) Altra provocazione firmata Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan ha utilizzato un modo tutto suo per augurare ai suoi seguaci un felice Natale. Come? Con un dito medio. Il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram con il gestaccio che veniva direttamente dalla mano di Babbo Natale. Un'immagine diffusa sui social con in calce il commento: "Merry Chriztmaz". Un modo, quello di Ibrahimovic, completamente diverso per salutare i fan in un giorno importante per molti. I suoi colleghi hanno infatti preferito pubblicare scatti sorridenti, alberi e case riccamente addobbate. Ma d'altronde non è una novità: Ibrahimovic sa sempre come farsi riconoscere. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020)Zlatan. L'svedese del Milan ha utilizzato un modo tutto suo perre ai suoi seguaci un felice. Come? Con un dito medio. Il calciatore ha pubblicato unasu Instagram con il gestaccio che veniva direttamente dalla mano di Babbo. Un'immagine diffusa sui social con in calce il commento: "Merry Chriztmaz". Un modo, quello di, completamente diverso per salutare i fan in un giorno importante per molti. I suoi colleghi hanno infatti preferito pubblicare scatti sorridenti, alberi e case riccamente addobbate. Ma d'altronde non è una novità:sa sempre come farsi riconoscere.

Ultime Notizie dalla rete : Altra provocazione Zlatan Ibrahimovic, altra provocazione: la foto per augurare un buon Natale? Un dito medio Liberoquotidiano.it Cento anni fa con il "Natale di sangue" si concludeva l'impresa di D'annunzio a Fiume

L'impresa di Fiume Iniziò come una crociata, nel settembre del 1919, con Gabriele D'Annunzio in marcia che raccoglieva volontari tra arditi (oggi li chiameremmo le forze speciali) nazionalisti-rivoluz ...

Pd e civici, ora è scontro su Ubaldi

Altra anomalia vedere che "chi oggi ha sfiduciato ... "Quando lamentavamo le frequenti provocazioni e lo scarso coinvolgimento, - come faceva anche l’ex capogruppo, Andrea Franceschetti -, Ubaldi ci ...

