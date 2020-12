AL BANO La figlia Jasmine Carrisi rivela | “Abbiamo incomprensioni perché…”

secondome71 : Io stamane mi sono regalato 80euro di CD. Noi abbiamo D'alessio, Al Bano. Negli USA il neomelodico è questa roba qu… - infoitcultura : L’outfit di Jasmine Carrisi spiazza tutti, ecco quanto costa l’abito della figlia di Al Bano - infoitcultura : Sorpresa di Al Bano alla figlia: “Sono un papà fortunato!” - zazoomblog : Sorpresa di Al Bano alla figlia: “Sono un papà fortunato!” - #Sorpresa #figlia: #“Sono #fortunato!” - infoitcultura : Al Bano, sorpresa choc alla figlia Jasmine -

Ultime Notizie dalla rete : BANO figlia

Non è molto presente nel mondo dello spettacolo, anche se ha ereditato da suo padre la passione per il canto e per la musica, e ha anche una voce davvero niente male. La figlia di Loredana Lecciso e A ...Loredana Lecciso smentisce un futuro matrimonio con Al Bano: "Mi sarebbe piaciuto quando i bambini erano piccoli, ora non avrebbe senso".