Affari Tuoi Viva gli Sposi! il 26 dicembre il primo appuntamento su Rai 1 (Di sabato 26 dicembre 2020) Affari Tuoi Viva gli Sposi! su Rai 1 il sabato dal 26 dicembre, gli ospiti e la formula del programma Lo storico programma di Rai 1 Affari Tuoi torna in tv in una versione speciale e rivisitata dedicata ai futuri sposi. Affari Tuoi Viva gli Sposi! prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy vedrà Carlo Conti prendere la guida del programma da sabato 26 dicembre alle 20:35 e fino alle 22:40 circa per una prima serata diversa dal solito e inusuale negli ultimi anni. Saranno sette speciali e chissà se in futuro non tornerà anche in altre occasioni. Spettacolo, gioco, ospiti con al centro una coppia di innamorati prossimi alle nozze e con 10 personaggi famosi legati ai 20 pacchi ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 dicembre 2020)glisu Rai 1 il sabato dal 26, gli ospiti e la formula del programma Lo storico programma di Rai 1torna in tv in una versione speciale e rivisitata dedicata ai futuri sposi.gliprodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy vedrà Carlo Conti prendere la guida del programma da sabato 26alle 20:35 e fino alle 22:40 circa per una prima serata diversa dal solito e inusuale negli ultimi anni. Saranno sette speciali e chissà se in futuro non tornerà anche in altre occasioni. Spettacolo, gioco, ospiti con al centro una coppia di innamorati prossimi alle nozze e con 10 personaggi famosi legati ai 20 pacchi ...

couleurmic3 : @anawalker29 @lizapiselli senti se ho un cell k nn mi fa scrivere bene percje sono povera e spendo i miei pochi sol… - Bizio49029675 : @SoniaVarda @FiorellaMannoia Per farti gli affari tuoi sei una discreta rompipalle ?? - FosseCome : @AngelsOfLove12 Fatti gli affari tuoi ??,... so cose delicate - IBeefsquatch : Domani ci siete per Affari tuoi?Altrimenti, a domenica #isolitiignoti - MeNeFrego___ : @Yamahar80893817 @Leone09748724 Bah...uno che si elogia perché è stato dentro, non è il massimo. Comunque ripeto, affari tuoi ?? -