Accordo Brexit | cosa cambia tra Ue e Gran Bretagna? E gli italiani?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo mesi di negoziati è arrivato l’sulla, Ue e Regno Unito hanno raggiunto undi libero scambio. Unda 668 miliardi di sterline ed è il primo patto bilaterale “a zero dazi e a zero quote“. Ma vediamo nello specifico. Stop Erasmus L’entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021 come conferma Boris Johnson. Come prima modifica non ci sarà più il programma Erasmus. Attualmente gli studenti europei che si trovano insono 150mila. Adesso, con la nuova manovra, chi vorrà svolgere il medesimo percorso intrapreso in questi anni per l’Erasmus indovrà iscriversi ad una delle costose università britanniche. Mentre per quelli che si ...