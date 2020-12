A Natale altri 459 morti per Covid, ma Grillo scherza sui vaccini. Arrivano dal Belgio i primi Tir (video) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 459 morti (ieri 505) che portano il totale a 71.359 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. In mattinata, intanto, è arrivato al Brennero un furgone scortato dai carabinieri con 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dal Belgio e diretto all’ospedale Spallanzani di Roma . Le dosi saranno divise su base regionale e il 27 dicembre, giorno del V-day, partirà la vaccinazione. L’arrivo è previsto in serata. Il video dell’arrivo dei vaccini al Brennero Contagi e morti per Covid su base regionale PUGLIA – Sono 1.011 i contagi da coronavirus ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati459(ieri 505) che portano il totale a 71.359 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. In mattinata, intanto, è arrivato al Brennero un furgone scortato dai carabinieri con 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dale diretto all’ospedale Spallanzani di Roma . Le dosi saranno divise su base regionale e il 27 dicembre, giorno del V-day, partirà la vaccinazione. L’arrivo è previsto in serata. Ildell’arrivo deial Brennero Contagi epersu base regionale PUGLIA – Sono 1.011 i contagi da coronavirus ...

Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia. Io ho appena finito di montare un leggero, leggerissimo filo spinato con delle ...

Coronavirus, la situazione in Trentino al 25 dicembre

Effettuati 4.837 tamponi che hanno rilevato 400 nuovi casi positivi, pari all’8,26% (ieri l’8,95%) – Cinque decessi – Calano i ricoverati Anche nel giorno di Natale la lotta contro ... 131 nuovi casi, ...

