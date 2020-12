A Napoli se ne infischiano del lockdown | maxi rissa in mezzo alla strada | le immagini sconvolgenti | Video

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infischiano

Lo sapevamo già” "Ieri ci è stato detto che non c'erano motivi per commissariare l'Asl Napoli 1 per infiltrazione ... abbandonate per 11 mesi, se ne infischiano di loro e ora le dobbiamo ...La Regione Campania è pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo, come trapela, ...