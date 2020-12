A Foggia isolato virus della variante inglese

(Di venerdì 25 dicembre 2020) A, in , è stato sequenziato il genoma viraledel -19. 'Il lavoro contro il e per la tutelasalute non si è fermato neanche il giorno di . La notizia più significativa di oggi è che l'...

Il Messaggero

Sono stati registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto ... Il ceppo virale isolato è stato ...A Foggia, in Puglia, è stato sequenziato il genoma virale della variante inglese del Covid-19. «Il lavoro contro il coronavirus e per la tutela della salute non si è ...