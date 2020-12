459 morti anche nel giorno di Natale Tasso di positività risale al 12 | 5% Vaccini consegnati allo Spallanzani

petergomezblog : #Coronavirus, 19.037 contagi con 152mila test: il tasso di positività risale al 12,5%. 459 i morti. 5mila casi solo… - fattoquotidiano : Coronavirus, 19.037 casi e 459 morti. Superati i 2 milioni di contagi dall’inizio della pandemia - HuffPostItalia : Covid Italia: 459 morti. Tasso di positività risale al 12,5% - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 19.037 casi e 459 morti. Superati i 2 milioni di contagi dall’inizio della pandemia - riccardo_71 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 nuovi casi e 459 morti -

Ultime Notizie dalla rete : 459 morti

Sono 19.037, in aumento rispetto a ieri (18.040), i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su 152.334 tamponi effettuati, in crescita rispetto a ieri (193.777 ). 5.010 nuovi casi si ...Sono 17 i morti per Covid nelle ultime 24 ore in Sicilia, 9 in meno rispetto al report di ieri. I nuovi casi scendono a 720 (ieri 853), su circa 6.500 tamponi effettuati, per un ...