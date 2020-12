2020: un anno di politica, giorni, settimane e mesi contro il Covid, ‘nemico di tutti’ (3) (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) – 20 gennaio – Sì dalla Giunta delle Immunità del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il blocco della nave Gregoretti. La maggioranza non partecipa al voto per polemica contro il mancato rinvio della seduta, mentre la Lega dice sì al processo per il suo leader. La parola passa all’Aula per il via libero definitivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) – 20 gennaio – Sì dalla Giunta delle Immunità del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il blocco della nave Gregoretti. La maggioranza non partecipa al voto per polemicail mancato rinvio della seduta, mentre la Lega dice sì al processo per il suo leader. La parola passa all’Aula per il via libero definitivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pontifex_it : La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affron… - AntoVitiello : Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, con la crisi causata dal Covid è boom di famiglie povere beneficiarie nelle grandi città:… - Chiariello_CS : RT @napolista: Un anno di Gattuso porta il Napoli fuori dalla Champions: nella classifica del 2020, è 5° In testa c'è il Milan, seguito da… - simone__rossi : #Auguri | E' stato un anno importante dal lato professionale: aver accettato in pieno #lockdown la titolarità di… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 anno Correva l’anno 2020 - Jacopo Zanchini Internazionale Coronavirus, 4 morti a Viterbo. Nelle ultime 24 ore 41 nuovi casi e 26 guariti

Emergenza coronavirus , il bollettino della Asl di Viterbo : nelle ultime 24 ore 4 morti, 41 nuovi casi e 26 guariti. A perdere la vita 1 ...

Italia ridotta alla fame, solo fame e negozi chiusi Il reportage choc del Washington Post a Roma

E' un reportage da Roma, ma sembra raccontare il cuore dell'Africa più povera e disperata. L'Italia e la sua capitale finiscono in ...

Emergenza coronavirus , il bollettino della Asl di Viterbo : nelle ultime 24 ore 4 morti, 41 nuovi casi e 26 guariti. A perdere la vita 1 ...E' un reportage da Roma, ma sembra raccontare il cuore dell'Africa più povera e disperata. L'Italia e la sua capitale finiscono in ...